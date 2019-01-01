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انفجار بمستودع تابع للصناعات العسكرية الإسرائيلية

الإثنين 15 يوليو 2019 12:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
انفجار بمستودع تابع للصناعات العسكرية الإسرائيلية


القدس المحتلة / سما /

اندلعت النيران في مخزن للصناعات العسكرية للجيش الإسرائيلي وذلك عقب الانفجار الذي وقع صباح اليوم الإثنين، بمستودع لقنابل الدخان، حيث هرعت طواقم الإطفاء للمكان وعملت على إخماد الحريق ومنع انتشاره.

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أنه سمع دوي انفجار في مصنع للصناعات العسكرية في منطقة هرتسليا ، ورمات هشارون.

ووفقا للإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان"، فإن الحريق نجم عن انفجار في مستودع لتخزين قنابل الدخان.

وذكر موقع "واللا" الإلكتروني أنه تم الشروع بالتحقيق في ملابسات الحادث، ورجحت التقديرات الأولية أن الانفجار بالمستودع لتخزين قنابل الدخان وقع نتيجة لخلل وفشل الذي لا يزال مجهولا.

ووفقا لإحدى هيئات الطوارئ في الصناعات العسكرية، فإنه لا يوجد خطر مادي، علما أن فريق الإنقاذ والإطفاء تمكن من السيطرة الكاملة على الحريق، دون وقوع إصابات ولا يوجد خطر من انتشار النار.

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