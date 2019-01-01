  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يعتقل (17) مواطناً من الضّفة بينهم فتاتان

الإثنين 15 يوليو 2019 11:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي (17) مواطناً من محافظات الضّفة الغربية، فجر اليوم الاثنين.

وبيّن نادي الأسير الفلسطيني أن الاحتلال اعتقل تسعة مواطنين من القدس، وهم: محمد حسين ربيع، علي الفقيه، محمد إبراهيم دويات، مصطفى فراس العباسي، محمد مأمون الرازم، أحمد غزالة، عميرة محمد عميرة، عبادة عميرة ومحمد الكركي.

واعتقل ثلاثة مواطنين من محافظة جنين، وهم: حسين أمين عارف صمادي، أحمد عصام محمود أبو الرب ومحمد سامي خليل مشارقة.

ولفت نادي الأسير إلى أن الاحتلال اعتقل الفتاة روان عاطف أبو سنينة (17 عاماً)، من محافظة الخليل، بالإضافة إلى أمير يونس ريان من نفس المحافظة.

كما واعتقل الشّابة شروق محمد البدن (25 عاماً)، من محافظة بيت لحم، وذلك بعد اقتحام منزل عائلتها وتفتيشه فجر اليوم.

فيما اعتقلت قوّات الاحتلال المواطنين: خالد عاكف جميل اشتية من نابلس، ومروان أمين العيس من رام الله.

#الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

تقرير إسرائيلي: أربع هدايا ثمينة قدمها القيادي في حماس فتحي حماد لإسرائيل (فيديو)

شاهد: القسام يكشف تفاصيل مثيرة حول مقتلة كوماندوز الاحتلال البحرية

حقيقة تحديد موعد نتائج الثانوية العامة 2019 في فلسطين

تل أبيب: ”الجهاد الإسلامي” ستُغيِّر قواعد الحرب القادمة

الصحة بغزة تعلن عن تشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات وفاة مواطنة حامل

شاهد: شقيق أمير قطر ينشر صورة لتميم تثير تفاعل المغردين

مركز بحثي: رغم الهدنة "حماس" تخشى هجوم إسرائيلي مباغت

الأخبار الرئيسية

68280

قائد الفرقة الفولاذية: نستعد للمعركة القادمة في أي وقت و قطاع غزة الهدف المركزي

صحيفة عبرية: الحرب المقبلة على قطاع غزة ليست بعيدة و ستكون أكثر دموية

موقع عبري يكشف : حرب غزة خلفت مرضى نفسيين والحكومة تخلت عنهم

تفاصيل اجتماع المخابرات المصرية مع الفصائل وتطورات ملفي التهدئة والمصالحة

قوافل

مصر لم تعد تسمح بالقوافل التضامنية.. الكشف عن خطة جديدة لكسر الحصار البحري عن قطاع غزة