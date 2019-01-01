الاحتلال يعتقل (17) مواطناً من الضّفة بينهم فتاتان

رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي (17) مواطناً من محافظات الضّفة الغربية، فجر اليوم الاثنين.

وبيّن نادي الأسير الفلسطيني أن الاحتلال اعتقل تسعة مواطنين من القدس، وهم: محمد حسين ربيع، علي الفقيه، محمد إبراهيم دويات، مصطفى فراس العباسي، محمد مأمون الرازم، أحمد غزالة، عميرة محمد عميرة، عبادة عميرة ومحمد الكركي.

واعتقل ثلاثة مواطنين من محافظة جنين، وهم: حسين أمين عارف صمادي، أحمد عصام محمود أبو الرب ومحمد سامي خليل مشارقة.

ولفت نادي الأسير إلى أن الاحتلال اعتقل الفتاة روان عاطف أبو سنينة (17 عاماً)، من محافظة الخليل، بالإضافة إلى أمير يونس ريان من نفس المحافظة.

كما واعتقل الشّابة شروق محمد البدن (25 عاماً)، من محافظة بيت لحم، وذلك بعد اقتحام منزل عائلتها وتفتيشه فجر اليوم.

فيما اعتقلت قوّات الاحتلال المواطنين: خالد عاكف جميل اشتية من نابلس، ومروان أمين العيس من رام الله.