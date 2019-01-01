سبعة أعراض خطيرة لا يجب على النساء تجاهلها

وكالات / سما /

نشر موقع "هيومير ماغازين" الأمريكي تقريرا استعرض فيه بعض الأعراض الخطيرة التي لا ينبغي للنساء تجاهلها، والتي قد تكون خطيرة للغاية.

وقال الموقع، في تقريره ، إن النساء في ظل كثرة المسؤوليات وضغوطات الحياة واهتمامهن بالآخرين يهملن أنفسهن. لهذا السبب، قام الموقع بجمع المعلومات المهمة حول بعض الأمراض وأعراضها لحث النساء على ضرورة الاهتمام بأنفسهن من أجل التمتع بصحة جيدة.

وذكر الموقع، أولا، أن الرغبة الدائمة في التبول قد تكون دليلا واضحا على الإصابة بالالتهابات في المسالك البولية. وفي الواقع، إن طبيبك هو الشخص الوحيد القادر على تشخيص الحالة ووصف العلاج المناسب، لذلك من الضروري تحديد أسباب إصابتك بهذه العدوى، لأنها قد تشير إلى إصابتك بأمراض أكثر خطورة.

وأورد الموقع، ثانيا، أن آلام البطن المتكررة تعد من الأعراض التي لا ينبغي للنساء تجاهلها. وقد تكون هذه الآلام نتيجة لتقلصات عضلات الرحم خلال الدورة الشهرية أو الإمساك أو التهاب المعدة، لذلك من الضروري تحديد مصدرها. وفي حال شعرت أنك بدأت تفقدين شهيتك للأكل أو فقدت الكثير من وزنك فجأة ودون سبب، فإنه ينبغي لك زيارة الطبيب على الفور.

وشدد الموقع، ثالثا، على ضرورة التوجه إلى الطبيب في حال كنت تعانين من سعال متواصل. قد تكون أسباب السعال المستمر كثيرة، مثل التهابات الحلق أو الأورام الحميدة أو الحساسية أو أمراض أخرى أكثر خطورة تتطلب علاجا فوريا.

وأضاف الموقع، رابعا، أن الشعور بضيق في التنفس عند صعود الدرج غالبا ما يرتبط بمشاكل في القلب، لذلك في حال لاحظت عدم انتظام في دقات القلب أو ألما في الصدر أو تورما في قدميك ويديك، فإنه يجب عليك زيارة طبيبك. وتشير الإحصاءات إلى أن النساء يتجاهلن بعض الأعراض التي قد تكون مرتبطة بالإصابة بأمراض القلب، وهذا هو في الواقع السبب وراء ارتفاع معدل الوفيات الناجمة عن أمراض القلب في صفوف النساء في السنوات الأخيرة.

وأشار الموقع، خامسا، إلى أن حالات القلق التي تصيب النساء والتي تدوم لفترات طويلة قد تكون بمثابة قنبلة موقوتة. وعندما يطغى التوتر والقلق على حياتك فإن جسمك تطرأ عليه الكثير من التغيرات، فقد تشعرين بحرقة في المعدة أو عسر الهضم وقد تعانين أيضا من مشاكل في النوم وارتفاع ضغط الدم.

وبين الموقع، سادسا، أن الأرق سواء كان خفيفا أم مزمنا يمكن أن يؤثر سلبا على جسمك بأكمله مما قد يتسبب في إضعاف جهازك المناعي ويمنع جسمك من التخلص من السموم، إلى جانب مواجهة صعوبة كبيرة في التركيز. ويعد الأرق العدو الأول لصحتك لذلك ينبغي لك أن تكتشف أسبابه مع الحرص على استشارة طبيبك لإيجاد حل لهذه المشكلة.

وأفاد الموقع، سابعا، بأنه يجب الانتباه إلى الشامات التي تظهر على البشرة والتثبت من شكلها وحجمها ولونها، لأنها تعتبر من أعراض الإصابة بسرطان الجلد. ويمكنك استخدام واقيات الشمس وتجنب التعرض لأشعة الشمس عندما تكون درجة الحرارة مرتفعة لتجنب الإصابة بهذا المرض. وبمجرد أن تلاحظي ظهور بقعة أو شامة جديدة، ينبغي لك التوجه فورا إلى طبيب الأمراض الجلدية.