عرض أمريكي على حزب الله مقابل التخلي عن إيران وهذه تفاصيله ..

القدس المحتلة / سما /

ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، صباح اليوم الأثنين، نقلا عن تقارير عربية، أن الولايات المتحدة سلمت رسالة إلى حزب الله عبر وسيط ألماني، طالبته فيها بعدم التدخل في حال اندلاع مواجهة مع إيران في الخليج.

كما زعمت التقارير أن الأمريكيين تعهدوا في مقابل ذلك بتخفيف الحصار المالي عن حزب الله، حيث إن التقارير الإسرائيلية والغربية تشير إلى أن الحزب يعاني من ضائقة مالية بسبب العقوبات عليه وعلى إيران.

أمس، أعلنت إيران أنه لا يوجد اتصالات بينها وبين الولايات المتحدة. وقال عباس موسوي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية في وقت سابق إنه "لا يوجد مفاوضات مع أمريكا على أي مستوى".

وأضاف المتحدث: لم نتخل عن طاولة المفاوضات، ومنذ عامين شاركت الولايات المتحدة في اجتماعات اللجنة المشتركة للاتفاق النووي، لكنها تخلت عن الاتفاق والآن تكذب وتزعم أنها مستعدة للمفاوضات..

في الوقت نفسه، قال قائد الجيش الإيراني، اللواء عبد الرحيم الموسوي، إن جيش بلاده لديه "قوة هجومية مدمرة، وإيران لن تبدأ الحرب ولن تقاتل وحدها".

وأضاف موسوي "الظروف الحالية في المنطقة وحول العالم تتطلب منا أن نكون أكثر يقظة من ذي قبل.. الأعداء الذين تضرروا من الثورة الإسلامية يخططون لمؤامرات شيطانية".