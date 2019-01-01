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بوادر أزمة بين أنغام وزوجها أحمد إبراهيم بعد عودته لطليقته

الإثنين 15 يوليو 2019 10:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بوادر أزمة بين أنغام وزوجها أحمد إبراهيم بعد عودته لطليقته


وكالات / سما /

بشكل غير مباشر كشفت الفنانة المصرية أنغام عن وجود خلاف بينها وبين زوجها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم وذلك بعد عودة الأخير لطليقته ياسمين عيسى.

فقد لاحظ متابعو انغام أنها حذفت رسالتها الرومانسية له الذي سبق ونشرتها على انستغرام.

ولم تكتفِ أنغام بهذا الأمر فقط، بل قامت أيضاً بحذف تعليقها على منشور زوجها لها، الذي كتبه فور إصدارها ألبومها الأخير “حالة خاصة جدا”.

و كشفت مصادر مقربة أن أنغام واجهت زوجها بمسألة عودته إلى طليقته، وألقت عليه اللوم على تسريب الخبر للصحافة لأنه ببساطة أحرجها أمام الجميع.

وتنبأ متابعو أنغام، بتطور الموقف بينها وبين زوجها، وقد يصل إلى حد الانفصال، خاصة أن الفنانة المصرية كانت اشترطت عليه قبل زواجهما أن تكون الزوجة الوحيدة، الأمر الذي تم بالفعل، بعدما رفعت ياسمين عيسى دعوى طلاق، ليقوم الموزع الموسيقي بتطليقها قبل مناقشة الدعوى في المحكمة، قبل أن يردها بعد ذلك في خطوة مفاجئة للجميع.

وكانت زوجة إبراهيم الاولى ياسمين عيسى قد نشرت صورة على البحر مع طفليها وظهرت وهي ترتدي خاتم الزواج في يدها، ما يؤكد انها عادت الى زوجها، بعد انفصالهما وانتهاء اشهر العدة. وعلقت على الصورة كاتبة: “يارب باركلي في ولادي واحفظهم لي”.

#أنغام #أحمد إبراهيم

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