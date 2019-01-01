فيديو.. 175 ألف دولار تهبط من السماء في ولاية أمريكية

وكالات / سما /

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لمركبات تتوقف على جانب طريق عام مزدحم في ولاية جورجيا الأمريكية، من أجل الحصول على دولارات كانت تنزل من السماء!

ووقعت الحادثة قبل أيام في الولاية الأمريكية، عندما تسبب خطأ صغير بخروج عشرات آلاف الدولارات من مركبة مصفحة تستخدم لنقل الأموال، على طريق سريع بالقرب من مدينة أتلاتنا، لتتساقط الدولارات على المركبات في الطريق السريع، وذلك في 9 يوليو/تموز.

وطالبت شرطة المدينة بتسليم الأموال إلى مراكز الشرطة، وهددت بتقديم السائقين إلى العدالة في حال لم يجر تنفيذ ذلك، بالاستعانة بأرقام المركبات التي ظهرت في كاميرات المراقبة المثبتة على الطريق.

وبحسب المعلومات، فقدت مركبة نقل الأموال ما مجموعه 175 ألف دولار.