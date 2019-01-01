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عياش : الاحتلال سيعيد اليوم محركات قوارب صيد

الإثنين 15 يوليو 2019 10:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عياش : الاحتلال سيعيد اليوم محركات قوارب صيد


غزة / سما /

قال نزار عياش نقيب الصيادين في قطاع غزة، إن سلطات الاحتلال ستعيد اليوم الاثنين، محركات قوارب صيد كانت صادرتها في الأشهر والسنوات الأخيرة من الصيادين بعد مهاجمتهم ومصادرة مراكبهم.

وأوضح عياش " أنه سيتم نقل 10 محركات قوارب صيد، وأجهزة Gps، وهواتف نقالة تم مصادرتها من الصيادين، عبر أحد المعابر مع قطاع غزة.

وأشار إلى أن تلك المحركات التي سيتم تسليمها ذات قوة تصل إلى (25 حصانًا)، مبيّنًا أن الاحتلال يتعمّد عدم إعادة المحركات ذات القوة الضعيفة مقارنةً بمحركات كبيرة كان صادرها من الصيادين.

ولفت إلى أنه مع نهاية الأسبوع الجاري سيتم عبر البحر تسليم 10 مراكب صيد أخرى.

ورجح أن يسمح الاحتلال بإدخال مواد محظورة يصفنها ذات استخدام مزدوج، مثل الفيبر جلاس، مشيرًا إلى أن الاحتلال أدخل بداية الشهر الماضي أسلاك فولاذية بنحو 20 لفة، يبلغ طول كل واحدة منها 500 متر.

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