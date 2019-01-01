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5 مواد غذائية لمكافحة حب الشباب

الإثنين 15 يوليو 2019 10:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
5 مواد غذائية لمكافحة حب الشباب


وكالات / سما /

وذكر تقرير نشرته صحيفة "إندبندنت"، أن خبراء التغذية أفردوا مكانة خاصة للشاي الأخضر، الذي يتميز بغناه بمضادات الأكسدة ويكافح الجذور الحرة (النتائج السلبية للتفاعلات الكيميائية التي تحدث داخل الجسم)، وهذا ما يجعل مفعوله وقائيا.

ويحتوي الجوز البرازيلي على نسبة مرتفعة من السيلينيوم، الذي يتميز بكونه مضادا قويا للأكسدة وبفعاليته الوقائية في مكافحة حب الشباب ويحمي الخلايا من الالتهابات المرافقة لظهور البثور.

وتعد البطاطا الحلوة من المواد الغذائية الغنية بالبيتاكاروتين، الذي يتحول داخل الجسم إلى فيتامين A، الفعال في تعديل الإفرازات الدهنية المسببة لظهور حب الشباب.

كما أبرز الأخصائيون دور تناول الحمضيات، الغنية بفيتامين C في تسريع التئام آثار حب الشباب وتقوية أغلفة الخلايا المكونة للجلد.

ويلعب مسحوق الكاكاو (شراب الكاكاو) أيضا دورا هاما في الوقاية من ظهور حب الشباب لدوره في تحسين عمل الدورة الدموية في الجسم.

#حب الشباب

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