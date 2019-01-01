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الصين تستثمر 39 مليار دولار في المدن الذكية

الإثنين 15 يوليو 2019 10:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصين تستثمر 39 مليار دولار في المدن الذكية


وكالات / سما /

من المتوقع أن يتجاوز الإنفاق الصيني على بناء المدن الذكية 38.92 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2023، وفقا لتقرير نشرته شركة البيانات الدولية.

وذكر التقرير أنه في العام الماضي، احتلت بكين وشانغهاي المرتبة الخامسة من حيث الإنفاق على المدن الذكية في جميع أنحاء العالم.

وبحسب التقرير، ستجذب المجالات ذات الأولوية، بما فيها مشاريع الطاقة المرنة والبنية التحتية والسلامة العامة القائمة على البيانات والنقل الذكي، أكثر من نصف إجمالي الإنفاق على المدن الذكية خلال الفترة بين عام 2019 وعام 2023.

وأظهرت بيانات من التقرير أنه مع ذلك، يتوقع أن تنخفض حصة الإنفاق على هذه المجالات من 43 بالمائة في عام 2019 إلى 37 بالمائة في عام 2023.

وتوقعت الشركة تنوع المدن الذكية في السنوات الخمس المقبلة، مع نمو رأس المال بسرعة في مجال ربط المركبات بكل شيء، والتوأمة الرقمية والبيانات المفتوحة.

وتعد شركة البيانات الدولية، التي تأسست في عام 1964، مزودا عالميا بمعلومات السوق والخدمات الاستشارية والأحداث في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأسواق تكنولوجيا المستهلك.

#الصين

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