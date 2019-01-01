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وزير "التعليم العالي" يبحث مع ممثل كرواتيا سبل التعاون

الإثنين 15 يوليو 2019 10:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي: بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي أ.د. محمود أبو مويس سبل التعاون المشترك، مع ممثل جمهورية كرواتيا غير المقيم والمعتمد لدى دولة فلسطين السفير توميسلاف بوسنجاك.

واتفق الطرفان على بلورة اتفاقية تعاون مشترك في مجال قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم التقني، واستكمال اللقاءات والمشاورات لتخرج الاتفاقية لحيز التنفيذ في أقرب وقت.

وناقش الاجتماع آلية الاعتراف ومصادقة شهادات خريجي الجامعات الكرواتية والنظام المعمول به في هذا الخصوص، بالإضافة لإمكانية توفير منح دراسية في مجال الدراسات العليا بالتخصصات الطبية والهندسية، للاستفادة من الخبرات الكرواتية في هذا المجال.

كما تطرق الاجتماع لإمكانية عمل أبحاث علمية مشتركة لتطوير قطاع البحث العلمي، وإمكانية تبادل الأساتذة والطلبة بين الجامعات الفلسطينية والكرواتية، بهدف تبادل الخبرات وتناقل التجارب بين الطرفين.

وطالب الوزير أبو مويس التركيز في مجالات التعاون على التعليم التقني، موضحا أن الحكومة أخذت على عاتقها منذ اليوم الأول لتشكيلها، النهوض بهذا القطاع، مضيفا "إنه من المهم ان تكون مخرجات التعليم حسب متطبات السوق".

وشدد وزير "التعليم العالي" على ضرورة وجود شبكة علاقات بين الجامعات الفلسطينية والكرواتية، لتناقل التجارب فيما بينها بما يخدم استراتيجية تطوير التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم التقني، مثمناً الدعم الكرواتي طوال الفترة الماضية، آملا بأن بتطور العلاقة أكثر وأكثر خلال الفترة القادمة.

بدوره، أكد بوسنجاك بأنه سيعمل بكل طاقاته من أجل تعزيز  وتطوير العلاقات بين البلدين وتوسيعها في مختلف المجالات، وشدد على موقف بلاده المنسجم مع موقف الاتحاد الاوروبي تجاه القضية الفلسطينية، وتطبيق مبدأ حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية.

#التعليم العالي

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