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انطلاق فعاليات كرنفال الفاخورة الرياضي الثالث

الإثنين 15 يوليو 2019 10:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
انطلاق فعاليات كرنفال الفاخورة الرياضي الثالث


غزة / سما /

انطلقت فعاليات كرنفال الفاخورة الرياضي الثالث، والذي يأتي ضمن برنامج الفاخورة للمنح الدراسية والتمكين والممول من مؤسسة التعليم فوق الجميع "القطرية"، بإشراف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وتنفيذ مؤسسة إنقاذ المستقبل الشبابي".

ويشمل الكرنفال الذي تستمر فعالياته لمدة شهر العديد من الأنشطة الرياضية التي تستهدف الطلاب والطالبات ( كرة قدم، شطرنج، تنس الطاولة ، كرة طائرة، السباحة، الدراجات الهوائية، ركوب الخيل).

ويأتي الكرنفال الرياضي تزامناً مع انطلاق الأنشطة في اليوم العالمي للشباب الذي يحتفل به العالم هذا العام، ويسلط الضوء على أهمية الجهود المبذولة للنهضة بالتعليم، حيث ينشط طلاب وطالبات الفاخورة في الأنشطة التي تؤكد على أهمية إتاحة التعليم للجميع من خلال تعزيز فرص التعلم مدي الحياة رغم التحديات الكبيرة التي تواجه الشباب الفلسطيني في ظل انعدام الإمكانيات المادية المتاحة أمامه.

ويحمل الكرنفال رسالة تتمثل في إتاحة التعليم للجميع وتيسيره أمام الشباب من خلال المشاركة في الأنشطة الرياضية التي تحمل قيم ومبادئ المشاركة والتعلم وإبراز مواهبهم وقدراتهم.

يشار إلى أن أكثر من 400 طالب وطالبة يشاركون في فعاليات كرنفال الفاخورة الرياضي هذا العام.

#كرنفال الفاخورة

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