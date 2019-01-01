شباب البريج يشعل دوري الطاولة بإسقاط المجمع

غزة / سما /

فجّر نادي شباب البريج مفاجأة من العيار الثقيل في دوري الدرجة الممتازة لكرة الطاولة, عقب انتصاره المثير على المجمع الإسلامي (3-2), ضمن منافسات الجولة السابعة من مرحلة إياب المسابقة.

وتألق محمد أبو لبدة لاعب شباب البريج في اللقاء, بعدما تفوق على المصنفين الأول والثاني في قطاع غزة يسري أبو سيف وعبد الله السقا نجمي المجمع الإسلامي (3-1), و(3-2) تواليا, ليقود فريقه للانتصار في اللقاء.

وتعدّ هذه الخسارة هي الأولى التي يتلقاها المجمع هذا الموسم من أصل 18 مباراة, ليبقى متصدرا برصيد 35 نقطة, ويرفع شباب البريج رصيده إلى 27 نقطة في المركز السابع.

وفي لقاءات أخرى, تفوق شباب خانيونس بصعوبة على الصداقة (3-2), وبنفس النتيجة انتصر خدمات البريج على شباب كندا.

وفاز فلسطين على غزة الرياضي (3-1), وبنفس النتيجة تفوق خدمات المغازي على الأقصى, وخدمات خانيونس على اليرموك.