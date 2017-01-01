أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية والفلسطينية

تناولت الصحف الفلسطينية الثلاث ( القدس، والأيام، والحياة الجديدة) في عناوينها الصادرة اليوم الاثنين، خبر دعوة المجلس الاستشاري لحركة فتح، في ختام دورته العادية الثانية، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، حركة حماس الى التطبيق السريع لاتفاق 2017، وتمكين الحكومة من أداء عملها ومهامها.

وفيما يلي أبرز العناوين:

" القدس":

. اقتحامات واعتقالات في محافظات الضفة

. الرئيس يقلد الشاعر مروان مخول وسام الثقافة والعلوم والفنون

. شرطة الاحتلال اقتحمت مصلى باب الرحمة وأفرغت محتوياته

. عبد الصمد جابر لـ "القدس": الجيش الاسرائيلي يساند مستوطنًا استولى على 25 دونمًا من أرضنا المسجلة في الطابو

. إلغاء تعليمات عنصرية لمنع العرب من دخول متنزه عام

. يعلون: سنطبق السيادة الاسرائيلية على الضفة الغربية

. منظومات "بيومترية" في المعابر وفي شوارع الضفة الغربية لتشخيص الوجوه

. أميركا تسلم اسرائيل طائرتي "إف- 35"

" الأيام":

. الرئيس يهنئ نظيره الفرنسي بالعيد الوطني

. القدس: الاحتلال يقتحم مصلى باب الرحمة ويفرغه من محتوياته

. الاحتلال يطلق النار على فلسطينيين جنوب القطاع

. "استشاري" فتح يحذر من مؤامرة لتدمير النظام الاقليمي العربي للاستفراد بالقضية الفلسطينية

. مستوطنون يشرعون بإقامة بؤرة استيطانية في الأغوار الشمالية

. إصابات خلال مواجهات في بيت أمر

. جيش الاحتلال ينشر كاميرات مراقبة في مناطق الضفة يمكنها تحديد الوجوه

. نتنياهو يتوعد "حزب الله" بتوجيه ضربة "مدمرة" إن هاجم اسرائيل

. الاحتلال يخصص ملايين الشواكل لتعزيز الأمن وتسمين المستوطنات

"الحياة":

. الرئيس: كلنا أمل أن تتكلل الجهود الفرنسية المباركة لدفع عملية السلام قدمًا بالنجاح

. "استشاري فتح" يدعو حركة حماس الى التطبيق السريع لاتفاق 2017

. مصرع طفل جراء صعقة كهربائية في طولكرم وعامل من الخليل داخل أراضي48

. وزير النقل والمواصلات: وقف العمل بـ "شهادة البريك" وإلغاء حلف اليمين في حال فقدان الرخصة

. الاعلان عن النتائج الأولية للانتخابات المحلية التي جرت في 7 هيئات

. "الاحصاء": تراجع ملحوظ في جودة التعليم الجامعي والبطالة بين الخريجين تتجاوز 50%

. الاحتلال يقتحم مصلى الرحمة ويفرغه من القواطع الخشبية

. الاعلان عن تسعيرة الحج لموسم 1440هـ 2019 م لحجاج غزة

. ترمب يدعو عضوات في الكونغرس من أصول أجنبية الى "العودة" من حيث أتين

ـــــ

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية الصادرة اليوم الاثنين:

"هآرتس":

إيهود باراك: إذا لم يطرد نتنياهو بيرتس فسيقوم "مواطنو ومواطنات الدولة" بطرده

ساموريتش: انا غير موافق على أي كلمة صرح بها رافي بيرتس

تحت ضغط المستشار القانوني: بلدية العفولة توافق على دخول غير سكان المدينة الى الحديقة

الجيش الإسرائيلي يعتقل خمسة فلسطينيين من انحاء متفرقة من الضفة الغربية يوم أمس

"معاريف":

غانتز: نتحدث مع أشخاص من الليكود مستعدون لليوم الذي يلي نتنياهو

الغاء القيود على قاتل سلمون تيكا الاثيوبي ولكن ليس واضح اذا كان سيتم اطلاق سراحه

الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي: طائرتان جديدتان من طراز اف 35 تهبطان في إسرائيل

الجيش الإسرائيلي : حماس تمكنت من الوصول الى هواتف جنودنا عبر "الواتس اب"

صحيفة إسرائيل اليوم:

هناك إمكانية لإطلاق سراح الضابط الذي قتل سلمون تيكا الاثيوبي

نتنياهو: "الجيش الوحيد الذي يقاتل إيران حالياً هو إسرائيل.. لقد اضطر للقتال بمفرده لمنع الاتفاق النووي

روحاني: إيران ستوافق على التحدث إلى الولايات المتحدة إذا كانت تزيل العقوبات وتعود إلى الاتفاق النووي لعام 2015