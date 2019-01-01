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مهاجم غزي على أعتاب مركز بلاطة

الإثنين 15 يوليو 2019 09:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مهاجم غزي على أعتاب مركز بلاطة


رام الله / سما /

كشفت تقارير صحافية محلية, عن قرب انضمام المهاجم يحيى السباخي لصفوف مركز بلاطة, استعدادا للموسم الكروي الجديد 2019-2020.

وقالت التقارير إن بلاطة دخل في مفاوضات جادة مع السباخي للانضمام إلى صفوفه, لتعويض رحيله لاعبه خالد سالم لشباب الخليل في الساعات الماضية.

وظهر المهاجم الغزي بشكل جيد مع شباب الأمعري في الموسمين الماضيين, وكان أحد أسباب نجاحه في البقاء مع أندية المحترفين بالموسم المنصرم.

يشار إلى أن السباخي لعب مع خدمات رفح منذ صغره, قبل أن ينضم لدوري المحترفين عام 2009 من بوابة ترجي واد النيص.

#مركز بلاطة #يحيى السباخي

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