نيمار يسافر إلى باريس لحسم مستقبله

وكالات / سما /

ذكرت صحيفة آس الإسبانية أن المهاجم البرازيلي نيمار سوف يسافر إلى فرنسا للعودة إلى تدريبات فريقه باريس سان جيرمان بعد أن تعافى من الإصابة وانتهت إجازته السنوية.

ويثار جدل كبير حول مستقبل نيمار في الآونة الأخيرة، معظم المصادر تؤكد رغبة اللاعب بالرحيل عن باريس والعودة إلى ناديه السابق برشلونة، كما هناك شائعات حول إمكانية انتقاله إلى ريال مدريد أيضاً.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن نيمار سيلتقي اليوم الاثنين بالمدير الرياضي الجديد ليوناردو للمرة الأولى، وسوف يتم مناقشة مستقبله بشكل صريح ووضع النقاط على الحروف.

وأضاف التقرير أن اليوم سيكون من أهم الأيام في مسيرة نيمار خلال السنوات الأخيرة، حيث سيتم الكشف عن موقف إدارة النادي الباريسي من رحيله وعن موقف اللاعب من إمكانية الاستمرار مع الفريق الموسم القادم.

وكان رئيس باريس سان جيرمان قد انتقد نجوم فريقه بشكل علني وفتح الباب أمام رحيل أي منهم، ويبدو أنه كان يقصد نيمار في المقام الأول، وهناك اعتقاد سائد أن النادي لن يمانع ببيع المهاجم البرازيلي في حال وصل عرض مناسب.