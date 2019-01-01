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تعرف على قيمة صفقة انضمام دي ليخت لصفوف اليوفي

الإثنين 15 يوليو 2019 09:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تعرف على قيمة صفقة انضمام دي ليخت لصفوف اليوفي


وكالات / سما /

كشف تقرير صحفي إيطالي، عن الأرقام النهائية للصفقة المحتملة بانتقال الهولندي ماتياس دي ليخت مدافع أياكس إلى يوفنتوس خلال "الميركاتو" الصيفي.

ووفقا لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن دي ليخت بات أقرب للانتقال إلى يوفنتوس أكثر من أي وقت مضى، بعدما توصل إلى اتفاق نهائي مع أياكس.

وأوضح "كالتشيو ميركاتو", أن "اليوفي" سيدفع للنادي الهولندي 70 مليون يورو، بالإضافة إلى 10 ملايين عمولة الإيطالي مينو رايولا وكيل اللاعب.

وذكر أن دي ليخت سيتقاضى راتبا سنويا مع "اليوفي" يبلغ 7.5 مليون يورو، والذي سيصل بالمكافآت إلى 12 مليونا.

يشار إلى أن التقارير تتوقع وصول دي ليخت إلى "تورينو" خلال الساعات المقبلة, لإجراء الكشف الطبي قبل توقيع العقود الرسمية.

#ماتياس دي ليخت #يوفنتوس

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