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ديوكوفيتش يهزم فيدرر ويتوج بلقب ويمبلدون

الإثنين 15 يوليو 2019 09:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ديوكوفيتش يهزم فيدرر ويتوج بلقب ويمبلدون


وكالات / سما /

توج اللاعب الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا بلقب فردي الرجال في منافسات بطولة ويمبلدون للتنس ، للمرة الخامسة في مسيرته ، اليوم الأحد.

وتمكن ديوكوفيتش من تحقيق لقب ثالث البطولات الأربع الكبرى لهذا الموسم بعدما تغلب على منافسه السويري روجر فيدرر بثلاث مجموعات مقابل مجموعتين بواقع 7-6 و 1-6 و 7-6 و 4-6 و 13/12 ، في مباراة ماراثونية استغرقت 5 ساعات و دقيقة واحدة.

وبهذا الفوز نجح ديوكوفيتش في تحقيق لقبه الخامس في ويمبلدون ورفع رصيده الإجمالي من عدد الألقاب في البطولات الكبرى إلى (16 لقبا) ليقترب اكثر من صاحب المركز الثاني رافاييل نادال المتوبج بـ (18 لقبا) ، ويبقى فيدرر محلقا بالصدارة برصيد (20 لقبا).

وحقق ديوكوفيتش (32 عاما) لقبه الثالث هذا العام ورفع رصيده إلى (75 لقباً) خلال مسيرته الاحترافية التي انطلقت عام 2003.

وعزز ديوكوفيتش تفوقه على فيدرر في المواجهات المباشرة على الملاعب العشبية (3-1)، وفي المجموع الكلي (26-22) خلال 48 مواجهة سابقة جمعت بين اللاعبين في كل البطولات.

جدير بالذكر أن المباراة شهدت الاحتكام إلى شوط كسر التعادل في المجموعة الفاصلة عند 12/12 ، وذلك بعد أن قرر المنظمون فرض هذا الآمر ابتداءاً من نسخة العام الحالي.

#نوفاك ديوكوفيتش

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