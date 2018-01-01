  1. الرئيسية
  2. الرياضة

مارسيلو يعد جماهير ريال مدريد بالثلاثية

الإثنين 15 يوليو 2019 09:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مارسيلو يعد جماهير ريال مدريد بالثلاثية


وكالات / سما /

وعد الظهير الأيسر البرازيلي مارسيلو جماهير ريال مدريد بالمنافسة عل كافة الألقاب ، بعد الموسم الصفري الذي خرج منه الفريق خلال الموسم المنقضي 2018-2019.

وشهدت الموسم الماضي وداع ريال مدريد من بطولته المفضلة والذي حصدها في النسخ الثلاث قبل الماضية دوري أبطال أوروبا من دور 16 على يد أياكس ، وودع كأس ملك إسبانيا من نصف النهائي أمام برشلونة ، وخسر لقب الدوري الإسباني لصالح غريمه التقليدي.

ويتواجد ريال مدريد حالياً في كندا استعداداً للموسم الجديد ، وقال مارسيلو أثناء ذلك في تصريح لقناة النادي الرسمية “نحن نواجه الأمر بحماس كبير للفوز بكل شيء ، نحرص على التدريب بجد للاستمرار بشكلٍ جيد طوال الموسم ، نريد تحقيق نتائج رائعة في بداية الموسم لإسعاد الجماهير ، هدفنا الفوز بكل شيء”.

وأضاف “نعلم بأن الموسم لم يبدأ إلا أننا نعمل للظهور بشكلٍ جيد ، أنا أحقق حلماً بالانتماء لأفضل نادٍ في العالم”.

ويعمل ريال مدريد بقوة قبل الموسم خاصة على صعيد الميركاتو بالتوقيع مع عدد من اللاعبين على رأسهم البلجيكي إدين هازارد ، وهنالك إمكانية للتوقيع مع الفرنسي بول بوجبا.

#مارسيلو #ريال مدريد

الأكثر قراءة اليوم

تقرير إسرائيلي: أربع هدايا ثمينة قدمها القيادي في حماس فتحي حماد لإسرائيل (فيديو)

حقيقة تحديد موعد نتائج الثانوية العامة 2019 في فلسطين

تل أبيب: ”الجهاد الإسلامي” ستُغيِّر قواعد الحرب القادمة

الصحة بغزة تعلن عن تشكيل لجنة مختصة للتحقيق في ملابسات وفاة مواطنة حامل

إسرائيل و حماس في طريقهما إلى تهدئة متجددة

مركز بحثي: رغم الهدنة "حماس" تخشى هجوم إسرائيلي مباغت

نتنياهو يتحدث عن ضربة عسكرية ساحقة للبنان ونصر الله

الأخبار الرئيسية

صحيفة عبرية: الحرب المقبلة على قطاع غزة ليست بعيدة و ستكون أكثر دموية

موقع عبري يكشف : حرب غزة خلفت مرضى نفسيين والحكومة تخلت عنهم

تفاصيل اجتماع المخابرات المصرية مع الفصائل وتطورات ملفي التهدئة والمصالحة

قوافل

مصر لم تعد تسمح بالقوافل التضامنية.. الكشف عن خطة جديدة لكسر الحصار البحري عن قطاع غزة

ضفادع

شاهد..خطة الخط الأحمر.. القسام يكشف تفاصيل مثيرة حول مقتلة كوماندوز الاحتلال البحرية