مارسيلو يعد جماهير ريال مدريد بالثلاثية

وكالات / سما /

وعد الظهير الأيسر البرازيلي مارسيلو جماهير ريال مدريد بالمنافسة عل كافة الألقاب ، بعد الموسم الصفري الذي خرج منه الفريق خلال الموسم المنقضي 2018-2019.

وشهدت الموسم الماضي وداع ريال مدريد من بطولته المفضلة والذي حصدها في النسخ الثلاث قبل الماضية دوري أبطال أوروبا من دور 16 على يد أياكس ، وودع كأس ملك إسبانيا من نصف النهائي أمام برشلونة ، وخسر لقب الدوري الإسباني لصالح غريمه التقليدي.

ويتواجد ريال مدريد حالياً في كندا استعداداً للموسم الجديد ، وقال مارسيلو أثناء ذلك في تصريح لقناة النادي الرسمية “نحن نواجه الأمر بحماس كبير للفوز بكل شيء ، نحرص على التدريب بجد للاستمرار بشكلٍ جيد طوال الموسم ، نريد تحقيق نتائج رائعة في بداية الموسم لإسعاد الجماهير ، هدفنا الفوز بكل شيء”.

وأضاف “نعلم بأن الموسم لم يبدأ إلا أننا نعمل للظهور بشكلٍ جيد ، أنا أحقق حلماً بالانتماء لأفضل نادٍ في العالم”.

ويعمل ريال مدريد بقوة قبل الموسم خاصة على صعيد الميركاتو بالتوقيع مع عدد من اللاعبين على رأسهم البلجيكي إدين هازارد ، وهنالك إمكانية للتوقيع مع الفرنسي بول بوجبا.