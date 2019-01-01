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توغل إسرائيلي محدود شرق رفح

الإثنين 15 يوليو 2019 09:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
توغل إسرائيلي محدود شرق رفح


غزة / سما /

توغلت عدة آليات عسكرية إسرائيلية، صباح اليوم الاثنين، بشكل محدود في أراضي المواطنين إلى الشرق من مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأفاد شهود عيان ، أن 6 جرافات عسكرية، بالإضافة إلى آلية عسكرية واحدة، توغلت بشكل محدود لعشرات الأمتار في أراضي المواطنين قرب موقع صوفا، وسط عمليات تجريف وإطلاق نار بشكل متقطع تجاه الأراضي القريبة دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وفي سياق متصل، أطلقت قوات الاحتلال النار تجاه أراضي ومنازل المزارعين قبالة مناطق دير البلح وخانيونس وسط وجنوب القطاع.

كما أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية، نيران أسلحتها الرشاشة الثقيلة تجاه مراكب الصيادين قبالة سواحل السودانية والواحة شمال غرب القطاع.

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