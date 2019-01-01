الجزائر تتأهل لنهائي كأس الأمم على حساب نيجيريا

وكالات / سما /

تأهل منتخب الجزائر إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية بعد الفوز على منتخب نيجيريا في المباراة التى جمعت بينهما في استاد القاهرة، ضمن منافسات نصف نهائي المسابقة القارية.

كان وليام أيكونج لاعب منتخب نيجيريا قد سجل هدف التقدم لمنتخب الجزائر بالخطأ في مرماه في الدقيقة 40، قبل أن يسجل أوديون إيجالو هدف التعادل لمنتخب نيجيريا من ضربة جزاء في الدقيقة 72 بعد الاستعانة بتقنية الفيديو، قبل أن يضيف رياض محرز الهدف الثاني لمنتخب الجزائر في الدقيقة 94 من اللقاء.

أدار اللقاء طاقم تحكيم بقيادة باكاري جاساما “حكم الساحة” ويعاونه كل من سامبا الحجي مالك “مساعد أول”، سايدو تياما “مساعد ثان” و فيكتور جوميز “حكم رابع”.

بهذه النتيجة ضرب الجزائر موعدا مع السنغال في نهائي كأس الأمم الأفريقية، كان أسود التيرانجا قد حقق الفوز على تونس بهدف دون رد في نصف النهائي.