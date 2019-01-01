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نتنياهو: الشيء الإيجابي الوحيد في الاتفاق النووي هو تقاربنا مع الدول العربية

الإثنين 15 يوليو 2019 07:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو: الشيء الإيجابي الوحيد في الاتفاق النووي هو تقاربنا مع الدول العربية


القدس المحتلة / سما /

التقى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الأحد، في ديوانه بالقدس، طلاب كلية الأمن القومي الإسرائيلي، التي يترأسها اللواء إيتاي فيروف. 

وقال نتنياهو في اللقاء "الشيء الإيجابي الوحيد، الذي أعطته الاتفاقية النووية الفظيعة، هو تقارب قوي ومتواصل، بيننا وبين دول عربية رئيسية, إيران تقول ببساطة: 'سندمركم وسنقوم بذلك في مقدمة الأمر، من خلال الأسلحة النووية'". 

وأضاف نتنياهو بحسب بيان صدر عن مكتبه "كان يجب عليّ أن أكافح بمفردي، من أجل صد الاتفاقية النووية كان يجب عليّ أن أكافح جميع الدول العظمى، والرئيس الأميركي (باراك أوباما)، وذهبت إلى الكونغرس الأميركي". 

وتابع "اعتقدت بأن هذه الاتفاقية، لا تمهد لإيران الطريق أمام امتلاك الترسانة النووية فحسب، بل هي ستعطيها مئات المليارات من الدولارات، التي لا تصرف داخل إيران، بل على الإمبراطورية الإيرانية. واليوم تستطيعون أن تحكموا إذا كنّا على حق أم لا".

ومضى يقول "إذن، يجب أولا صد ذلك. وفي الفترة الراهنة، الجيش الوحيد في العالم الذي يُحارب إيران، هو الجيش الإسرائيلي". 

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