  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حالة الطقس: اجواء معتدلة

الإثنين 15 يوليو 2019 07:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حالة الطقس: اجواء معتدلة


رام الله / سما /

توقعت دائرة الارصاد الجوية ان يكون الجو اليوم الاثنين صيفياً عادياً، ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.
هذه الليلة يكون الجو بارداً نسبياً في المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .
الثلاثاء 2019/07/16: يكون الجو حارأ نسبياً الى حار، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.
الاربعاء 2019/07/17: يكون الجو شديد الحرارة وجاف، حيث يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 9 درجات مئوية ، والرياح جنوبية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط وتثير الغبار احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.
الخميس 2019/07/18: يكون الجو حارأ نسبياً الى حار، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

الأكثر قراءة اليوم

مصر طرحت تسليم قطاع غزة ثم الدعوة إلى تشكيل حكومة وحدة وهكذا ردت حماس ..

دنيا بطمة تهاجم محمد عساف مجددًا : أشمئز من اسمه ولا أطيقه"

حقيقة تحديد موعد نتائج الثانوية العامة 2019 في فلسطين

تل أبيب: ”الجهاد الإسلامي” ستُغيِّر قواعد الحرب القادمة

إسرائيل و حماس في طريقهما إلى تهدئة متجددة

نتنياهو يتحدث عن ضربة عسكرية ساحقة للبنان ونصر الله

فيس آب.. خبراء يحذرون من تطبيق "الشيخوخة" الذكي

الأخبار الرئيسية

تفاصيل اجتماع المخابرات المصرية مع الفصائل وتطورات ملفي التهدئة والمصالحة

قوافل

مصر لم تعد تسمح بالقوافل التضامنية.. الكشف عن خطة جديدة لكسر الحصار البحري عن قطاع غزة

ضفادع

شاهد..خطة الخط الأحمر.. القسام يكشف تفاصيل مثيرة حول مقتلة كوماندوز الاحتلال البحرية

حرب استنزاف واستعادة للردع.. مركز بحثي: رغم الهدنة "حماس" تخشى هجوم إسرائيلي مباغت

اشتية يعلن إتمام التجهيزات لبدء موسم الحج ويحدد موعد سفر حجاج غزة والضفة