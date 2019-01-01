مفتى فلسطين يحرم استخدام تطبيقات الصور

القدس المحتلة / سما /

أكد مفتي فلسطين الشيخ محمد حسين عدم جواز استخدام التطبيقات التي تتلاعب بالصور ونشرها بين المستخدمين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الشيخ حسين مساء اليوم الأحد، إن استخدام مثل هذه التطبيقات غير جائز كونه فيه نشر للخداع والتضليل والكذب وهو ما يتعارض مع الدين الإسلامي.

وشدد مفتي فلسطين على أن استخدام التطبيقات التي تظهر الأشياء على حقيقتها لا مشكلة فيه، منوهاً إلى أن مثل التطبيقات التي تتلاعب في صور الأشخاص وتظهرهم على غير حقيقتهم هو مرفوض.

يشار الى أن مواقع التواصل الاجتماعي ضجت منذ، أمس السبت، بالآلاف الصور التي نشرها مستخدمي تطبيق face app والتي تظهرهم في مراحل عمرية متقدمة.