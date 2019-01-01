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طليب تردّ على تغريدات عنصرية نشرها ترامب عبر "توتير"

الأحد 14 يوليو 2019 09:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
طليب تردّ على تغريدات عنصرية نشرها ترامب عبر "توتير"


واشنطن /سما/

ردت النائب عن الحزب الديمقراطي، رشيدة طليب، من أصل فلسطيني، على ترامب، واعتبرت أن تصريحاته هذه تمثل فشلا تاما وواسعا للرئيس".

وشددت على أن ترامب بحد ذاته "أزمة"، محذرة من أن "أيديولوجيته الخطيرة هي الأزمة، مؤكدة أن ترامب "يحتاج إلى عزله".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كتب اليوم الأحد، عبر حسابه الرسمي في "تويتر،  تصريحات عنصرية استهدفت عضوات بمجلس النواب الأمريكي الديمقراطيات، .

وتطرق ترامب إلى أصول نساء في الكونغرس من الحزب الديمقراطي، قائلا بسخرية: "من المثير للاهتمام أن نرى نساء الكونغرس الديمقراطيات "التقدميات" ، اللائي جئن أصلا من بلدان تعد حكوماتها كارثة كاملة وشاملة، والأسوأ والأكثر فسادا وغير كفؤة مقارنة بأي مكان في العالم، ويقمن بصوت عال الآن بإخبار شعب الولايات المتحدة بشراسة، أعظم وأقوى أمة على وجه الأرض، كيف تدار حكومته".

وأضاف في تغريدة أخرى: "لماذا لا يعودن ويساعدن في إصلاح الأماكن المحطمة تماما والمليئة بالجريمة التي أتين منها. ثم حينها ليعدن ليوضحن لنا كيف يتم ذلك. تحتاج هذه الأماكن إلى مساعدتكن بشدة، ولا يمكنكن تركها بسرعة كافية. أنا متأكد من أن نانسي بيلوسي ستكون سعيدة للغاية لوضع ترتيبات السفر المجانية بسرعة!".

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