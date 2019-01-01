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أمريكا تمنح ظريف تأشيرة لحضور اجتماع للأمم المتحدة

الأحد 14 يوليو 2019 09:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
أمريكا تمنح ظريف تأشيرة لحضور اجتماع للأمم المتحدة


واشنطن /سما/

 قال مصدران مطلعان يوم الأحد، إن الولايات المتحدة منحت وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف تأشيرة لحضور اجتماع للأمم المتحدة في نيويورك هذا الأسبوع، وأضافا أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو صادق على القرار.

ولو لم يوافق بومبيو على منح ظريف تأشيرة سفر، لكان ذلك مؤشراً على سعي الولايات المتحدة لزيادة عزلة إيران.

وزاد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران في الأشهر الماضية، بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الساعي لوقف صادرات النفط الإيرانية، بسبب مخاوف من برامج إيران النووية والصاروخية، ومن أنشطتها في المنطقة.

المصدر: رويترز

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