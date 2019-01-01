"الصحة" تضبط 3 أطنان لحوم فاسدة في قلقيلية

قلقيلية / سما /

ضبطت وزارة الصحة بالتعاون مع جهات الاختصاص، اليوم الأحد، ثلاثة أطنان من اللحوم الفاسدة في ثلاجات ضخمة بمحافظة قلقيلية.

وأضافت الوزارة، في بيان صحفي، أن معلومات وردت إلى لجنة السلامة العامة التي تضم إلى جانب وزارة الصحة وزارتي الزراعة، والاقتصاد الوطني، والمحافظة، وجهازي الأمن الوقائي والضابطة الجمركية، تفيد بوجود مواد فاسدة في ثلاجات ضخمة في أحد مناطق المحافظة، تحركت إثرها طواقم الوزارة بالتعاون مع مكونات لجنة السلامة العامة، حيث جرى فحص اللحوم الموجودة والتأكد من أنها تالفة، مشيرة إلى أنه جرى التحفظ على الكمية المضبوطة إلى حين إتلافها.

من جهتها، أكدت وزيرة الصحة مي الكيلة أن طواقم الوزارة في جميع المحافظات تقوم بمتابعة الأسواق مع الجهات ذات الاختصاص لحماية مواطنينا.

وأشارت إلى أن مكافحة البضائع الفاسدة مسؤولية الجميع، داعية المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات قد يرونها.

وأكدت وزيرة الصحة أن مثل هذه الحالات لا يمكن تعميمها وهي حالات فردية، "فتجارنا يقفون في خندق واحد مع المواطنين والقيادة في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها قضيتنا".