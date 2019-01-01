بالصور.. طائرتان جديدتان من طراز f 35 تنضمان لجيش الاحتلال

القدس المحتلة / سما /

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد، أنه تسلم من الولايات المتحدة الأمريكية طائرتين جديدتين من طراز "إف-35" (الشبح).

وقال الجيش في بيان صحافي، إن طائرتين من طراز "إف-35" هبطتا في قاعدة نيفاتيم الجوية في النقب، وانضمتا إلى سرب "النسر الذهبي".

وأضاف أن "هذا الإنجاز سيعزز من القدرات التشغيلية للجيش والقوات الجوية".

وبدأت "إسرائيل"، في ديسمبر/ كانون أول 2016، استلام هذه الطائرات، وتسلمت حتى اليوم ما لا يقل عن 11 طائرة في إطار صفقة تشمل خمسين مقاتلة، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.