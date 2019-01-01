  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

بالصور.. طائرتان جديدتان من طراز f 35 تنضمان لجيش الاحتلال

الأحد 14 يوليو 2019 08:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالصور.. طائرتان جديدتان من طراز f 35 تنضمان لجيش الاحتلال


القدس المحتلة / سما /

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد، أنه تسلم من الولايات المتحدة الأمريكية طائرتين جديدتين من طراز "إف-35" (الشبح).

وقال الجيش في بيان صحافي، إن طائرتين من طراز "إف-35" هبطتا في قاعدة نيفاتيم الجوية في النقب، وانضمتا إلى سرب "النسر الذهبي".

وأضاف أن "هذا الإنجاز سيعزز من القدرات التشغيلية للجيش والقوات الجوية".

وبدأت "إسرائيل"، في ديسمبر/ كانون أول 2016، استلام هذه الطائرات، وتسلمت حتى اليوم ما لا يقل عن 11 طائرة في إطار صفقة تشمل خمسين مقاتلة، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

شبح
شبح 1

الأكثر قراءة اليوم

مصر طرحت تسليم قطاع غزة ثم الدعوة إلى تشكيل حكومة وحدة وهكذا ردت حماس ..

تغييرات كبيرة وتكتم على الاخفاقات.. تداعيات عملية خانيونس ما زال صداها يدوي في "أمان"

لهذا السبب: اسرائيل امتنعت الرد على إطلاق الصواريخ من غزة كما يحدث في كل حادث مماثل

إسرائيل و حماس في طريقهما إلى تهدئة متجددة

دنيا بطمة تهاجم محمد عساف مجددًا : أشمئز من اسمه ولا أطيقه"

نتنياهو يتحدث عن ضربة عسكرية ساحقة للبنان ونصر الله

فيس آب.. خبراء يحذرون من تطبيق "الشيخوخة" الذكي

الأخبار الرئيسية

ضفادع

شاهد..خطة الخط الأحمر.. القسام يكشف تفاصيل مثيرة حول مقتلة كوماندوز الاحتلال البحرية

حرب استنزاف واستعادة للردع.. مركز بحثي: رغم الهدنة "حماس" تخشى هجوم إسرائيلي مباغت

اشتية يعلن إتمام التجهيزات لبدء موسم الحج ويحدد موعد سفر حجاج غزة والضفة

حماد

تقرير إسرائيلي: أربع هدايا ثمينة قدمها القيادي في حماس فتحي حماد لإسرائيل (فيديو)

تل أبيب: ”الجهاد الإسلامي” ستُغيِّر قواعد الحرب القادمة