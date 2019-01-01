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الجامعة العربية تحذر من تزايد التحديات المصيرية التي تواجه القضية الفلسطينية

الأحد 14 يوليو 2019 08:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجامعة العربية تحذر من تزايد التحديات المصيرية التي تواجه القضية الفلسطينية


القاهرة /سما/

 حذر الأمين العام المساعد للجامعة العربية، رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة سعيد أبو علي، من تزايد التحديات المصيرية التي تواجه القضية الفلسطينية وفي مقدمتها تصاعد العدوان الإسرائيلي بصورة غير مسبوقة على منظومة الحقوق الفلسطينية كافة في ظل انحياز الإدارة الأميركية لإسرائيل الذي وصل حد التطابق والشراكة في العدوان على الشعب الفلسطيني وحقوقه.

وقال أبو علي، في كلمته أمام أعمال مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة الذي عقد، اليوم الاحد، بمقر الجامعة العربية في دورته العادية الـ102، إن نجاح مؤتمر المانحين الذي عقد في نيويورك في 29 حزيران الماضي والذي اسفر عن تبرع 23 دولة مانحة للأونروا بأكثر من 110 ملايين دولار، أكد ثقة المجتمع الدولي في الأونروا وكفاءتها ومواصلة دعمه لها وضرورة استمرارها.

وأشار إلى أن المبعوث الأمريكي دعا الجميع إلى التوقف عن التظاهر أن الأونروا وقرارات الأمم المتحدة كفيلة وحدها لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مؤكداً بذلك محاولات الإدارة الأمريكية انهاء وتصفية الأونروا بل وإلغاء مرجعيات عملية السلام والأسس التي عبرت عن موقف وإرادة المجتمع الدولي كما القانون والمواثيق الدولية .

وقال أبو علي، "إنني على ثقة أن الشعب الفلسطيني لن ينكسر ولن تخضع إرادته وسيستمر في معركته العادلة بثبات مستندا على حقه المشروع وعدالة قضيته وعلى دعم أشقائه العرب لتحقيق الحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".

وتابع: "أمام هذا الاجتماع المهم جدول أعمال حافل بالقضايا والموضوعات الدورية التي تواكب مستجدات الوضع الفلسطيني واحتياجاته، وأنا على ثقة أن مشاركتكم الفعالة في النقاشات سوف تخرج بتوصيات واضحة وفعالة لخدمة المجتمع".

يشار أن المؤتمر تستمر أعماله لمدة خمسة أيام لبحث عدد من التطورات والمستجدات المتعلقة بالقضية الفلسطينية وعلى رأسها تجديد التفويض لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" والاستيطان، والقدس.

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