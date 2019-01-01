نتيجة الثانوية الازهرية في قطاع غزة للعام 2019

غزة / سما/

أعلن الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، اليوم الأحد، نتيجة الثانوية الأزهرية للمعاهد الأزهرية في غزة، مقدماً التحية لغزة وأهلها والقائمين على مؤسسة الأزهر فيها، قائلاً: "تحية لأهل غزة وأهل فلسطين، وتحية خاصة للخمسة الأوائل من فتيات غزة."

وأضاف عباس، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي لإعلان نتيجة الثانوية الأزهرية، أن مؤسسة الأزهر بمقرها في مصر تولي اهتماماً خاصة بالمعاهد الأزهرية والمؤسسة الأزهرية في قطاع غزة، مشيداً بتفوق الطلاب هناك وحصدهم درجات مرتفعة ونسب نجاح عالية.

وتابع: خلال اعلانه نتيجة الثانوية الأزهرية في فلسطين ضاحكاً،: "أنا مصمم إني أبدأ من غزة لأن ليها مكانة خاصة عندي".

وقال وكيل الازهر، أن مؤسسة الأزهر وفرت 1980 إدارة بمختلف المحافظات في الإدارة التعليمية التابعة لتخفيف مشقة السفر على الطلاب وذويهم أثناء تقديم طلبات التظلم على المواد التي يريدون الطعن في تصحيحها.