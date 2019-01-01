  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

نتيجة الثانوية الازهرية في قطاع غزة للعام 2019

الأحد 14 يوليو 2019 07:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتيجة الثانوية الازهرية في قطاع غزة للعام 2019


غزة / سما/

أعلن الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، اليوم الأحد، نتيجة الثانوية الأزهرية للمعاهد الأزهرية في غزة، مقدماً التحية لغزة وأهلها والقائمين على مؤسسة الأزهر فيها، قائلاً: "تحية لأهل غزة وأهل فلسطين، وتحية خاصة للخمسة الأوائل من فتيات غزة."

وأضاف عباس، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي لإعلان نتيجة الثانوية الأزهرية، أن مؤسسة الأزهر بمقرها في مصر تولي اهتماماً خاصة بالمعاهد الأزهرية والمؤسسة الأزهرية في قطاع غزة، مشيداً بتفوق الطلاب هناك وحصدهم درجات مرتفعة ونسب نجاح عالية.

وتابع: خلال اعلانه نتيجة الثانوية الأزهرية في فلسطين ضاحكاً،: "أنا مصمم إني أبدأ من غزة لأن ليها مكانة خاصة عندي".

وقال وكيل الازهر، أن مؤسسة الأزهر وفرت 1980 إدارة بمختلف المحافظات في الإدارة التعليمية التابعة لتخفيف مشقة السفر على الطلاب وذويهم أثناء تقديم طلبات التظلم على المواد التي يريدون الطعن في تصحيحها.

11
22
33
44

الأكثر قراءة اليوم

مصر طرحت تسليم قطاع غزة ثم الدعوة إلى تشكيل حكومة وحدة وهكذا ردت حماس ..

تغييرات كبيرة وتكتم على الاخفاقات.. تداعيات عملية خانيونس ما زال صداها يدوي في "أمان"

الكاتب الدجني منتقداً خطاب القيادي فتحي حماد: إياكم والارتجال

ما هي التسهيلات التي تعرضها إسرائيل مقابل استمرار التهدئة في غزة؟

لهذا السبب: اسرائيل امتنعت الرد على إطلاق الصواريخ من غزة كما يحدث في كل حادث مماثل

إسرائيل و حماس في طريقهما إلى تهدئة متجددة

دنيا بطمة تهاجم محمد عساف مجددًا : أشمئز من اسمه ولا أطيقه"

الأخبار الرئيسية

حرب استنزاف واستعادة للردع.. مركز بحثي: رغم الهدنة "حماس" تخشى هجوم إسرائيلي مباغت

اشتية يعلن إتمام التجهيزات لبدء موسم الحج ويحدد موعد سفر حجاج غزة والضفة

حماد

تقرير إسرائيلي: أربع هدايا ثمينة قدمها القيادي في حماس فتحي حماد لإسرائيل (فيديو)

تل أبيب: ”الجهاد الإسلامي” ستُغيِّر قواعد الحرب القادمة

نصر الله ونتنياهو

نتنياهو يتحدث عن ضربة عسكرية ساحقة للبنان ونصر الله