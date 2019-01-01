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أردوغان: "أس400" لحماية أمننا القومي وليس للحرب

الأحد 14 يوليو 2019 07:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
أردوغان: "أس400" لحماية أمننا القومي وليس للحرب


انقرة /سما/

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، إن بلاده لم تشتر منظومة أس 400 لتستعد للحرب وإنما لحماية السلام وأمنها القومي.

جاء ذلك في كلمة لأردوغان خلال استقباله رؤوساء تحرير مؤسسات إعلامية تركية في مدينة إسطنبول.

وأكد أن تركيا ستستلم كامل منظومة أس 400 بحلول نيسان/ أبريل 2020. 

وأوضح أن الجيش التركي سيكون المتحكم الفعلي بشكل كامل بالمنظومة الدفاعية الروسية.

وبيّن أن اتفاقية شراء بلاده منظومة أس400 من روسيا، تعد أهم اتفاقية في تاريخ تركيا. موضحا أن الاتفاقية تتضمن الإنتاج المشترك مع روسيا.


اقتصاديا، قلل الرئيس أردوغان من شأن تخفيض وكالة فيتش، تصنيف تركيا الائتماني.

وأضاف "لا نعير اهتماما كبيرًا لمثل هذه الخطوات سيما وأن معدل التضخم في بلادنا تراجع إلى 15.7 بالمئة، ونهدف لخفضه إلى خانة الآحاد حتى نهاية العام".

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