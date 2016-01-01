شاهد.. الأناضول تنشر فيديو جديد عن "انقلاب تركيا"

سما / وكالات/

نشرت وكالة الأنباء التركية "الأناضول" مشاهد جديدة تعرض للمرة الأولى عن محاولة الانقلاب الذي شهدته تركيا ليلة 15 تموز/يوليو 2016.

نشرت الوكالة مقطعا مصورا يظهر عملية قطع جسر "15 يوليو" أو كما كان يسمى سابقا "البوسفور" الواصل بين شطري مدينة إسطنبول التركية، والذي يشكل جزءا من الطريق السريع.

وكانت العاصمة التركية أنقرة و مدينة إسطنبول قد شهدت منتصف يوليو/تموز 2016، محاولة انقلاب فاشلة نفتها عناصر من الجيش.

وقوبلت محاولة الانقلاب باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات التركية، إذ توجه المواطنون بحشود غفيرة تجاه مبنى البرلمان، ورئاسة الأركان بالعاصمة، ومطار أتاتورك الدولي بمدينة إسطنبول، ومديريات الأمن في عدد من المدن، ما أجبر آليات عسكرية كانت تنتشر حولها على الانسحاب، وساهم بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي، بحسب ما نقلت الوكالة.