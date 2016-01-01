  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

شاهد.. الأناضول تنشر فيديو جديد عن "انقلاب تركيا"

الأحد 14 يوليو 2019 07:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد.. الأناضول تنشر فيديو جديد عن "انقلاب تركيا"


سما / وكالات/

نشرت وكالة الأنباء التركية "الأناضول" مشاهد جديدة تعرض للمرة الأولى عن محاولة الانقلاب الذي شهدته تركيا ليلة 15 تموز/يوليو 2016.

نشرت الوكالة مقطعا مصورا يظهر عملية قطع جسر "15 يوليو" أو كما كان يسمى سابقا "البوسفور" الواصل بين شطري مدينة إسطنبول التركية، والذي يشكل جزءا من الطريق السريع.

وكانت العاصمة التركية أنقرة و مدينة إسطنبول قد شهدت منتصف يوليو/تموز 2016، محاولة انقلاب فاشلة نفتها عناصر من الجيش.

وقوبلت محاولة الانقلاب باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات التركية، إذ توجه المواطنون بحشود غفيرة تجاه مبنى البرلمان، ورئاسة الأركان بالعاصمة، ومطار أتاتورك الدولي بمدينة إسطنبول، ومديريات الأمن في عدد من المدن، ما أجبر آليات عسكرية كانت تنتشر حولها على الانسحاب، وساهم بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي، بحسب ما نقلت الوكالة.

الأكثر قراءة اليوم

مصر طرحت تسليم قطاع غزة ثم الدعوة إلى تشكيل حكومة وحدة وهكذا ردت حماس ..

تغييرات كبيرة وتكتم على الاخفاقات.. تداعيات عملية خانيونس ما زال صداها يدوي في "أمان"

الكاتب الدجني منتقداً خطاب القيادي فتحي حماد: إياكم والارتجال

ما هي التسهيلات التي تعرضها إسرائيل مقابل استمرار التهدئة في غزة؟

لهذا السبب: اسرائيل امتنعت الرد على إطلاق الصواريخ من غزة كما يحدث في كل حادث مماثل

إسرائيل و حماس في طريقهما إلى تهدئة متجددة

دنيا بطمة تهاجم محمد عساف مجددًا : أشمئز من اسمه ولا أطيقه"

الأخبار الرئيسية

حرب استنزاف واستعادة للردع.. مركز بحثي: رغم الهدنة "حماس" تخشى هجوم إسرائيلي مباغت

اشتية يعلن إتمام التجهيزات لبدء موسم الحج ويحدد موعد سفر حجاج غزة والضفة

حماد

تقرير إسرائيلي: أربع هدايا ثمينة قدمها القيادي في حماس فتحي حماد لإسرائيل (فيديو)

تل أبيب: ”الجهاد الإسلامي” ستُغيِّر قواعد الحرب القادمة

نصر الله ونتنياهو

نتنياهو يتحدث عن ضربة عسكرية ساحقة للبنان ونصر الله