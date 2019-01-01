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الكلية الجامعية تمول 12 مشروعًا زراعياً لنساء غزة

الأحد 14 يوليو 2019 07:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
الكلية الجامعية تمول 12 مشروعًا زراعياً لنساء غزة


غزة / سما/

 قدمت حاضنة يوكاس التكنولوجية التابعة للكلية الجامعية للعلوم التطبيقية منحاً مالية بقيمة 12 ألف دولار لتمويل 12 مشروعاً زراعياً لنساء من قطاع غزة.

وقال منسق المشروع محمد الجاوي في بيان صحفي الأحد، إن المشروع يهدف إلى تحسين قدرة النساء التنافسية ووصولهن إلى الأسواق، وبناء قدرات السيدات الرياديات في مجال إدارة المشاريع، ونهج التنمية القائم على سلسلة القيمة والزراعة الحضرية القائمة على السوق.

وأوضح أن الحاضنة تسعى مع منتدى غزة للزراعة الحضرية إلى تعزيز استدامة وصمود الزراعة الحضرية وشبة الحضرية في غزة، وتطوير منظومة مرجعية لمصادر المعلومات حول الزراعة الحضرية وشبه الحضرية، وتسهيل تنمية القدرات المؤسسية والمجتمعية نحو قطاع زراعي يتسم بالصمود والاستدامة والسيادة.

وأشار الجاوي إلى أن المشروع شمل مرحلتين، الأولى عبارة عن تدريب شامل في مواضيع متخصصة حول الزراعة الحضرية وشبه الحضرية بغزة، وتدريب متخصص في كيفية عمل خطة تسويقية ومالية.

وبين أنه تم تمويل 12 مشروعًا زراعيًا في مجالات الإنتاج النباتي، والإنتاج الحيواني، والتصنيع الغذائي، بقيمة 12ألف دولار، لمساعدة النساء في شراء كل ما يلزمهن من أدوات ومواد لتنفيذ مشاريعهن على أرض الواقع، لتصبح مصدر دخل لهن.

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