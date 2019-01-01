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رام الله: إخطار سبع محطات وقود لعدم توفر شروط الوقاية

الأحد 14 يوليو 2019 06:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
رام الله: إخطار سبع محطات وقود لعدم توفر شروط الوقاية


رام الله / سما /

 أخطرت طواقم إدارة الوقاية والسلامة في مديرية الدفاع المدني بمحافظة رام الله والبيرة، اليوم الأحد، سبع محطات لتعبئة الوقود، لعدم توفر شروط ومعايير الوقاية والسلامة فيها .

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الدفاع المدني في بيان لها، أن الطواقم تنفذ جولات مستمرة ضمن الكشف الدوري على محطات الوقود؛ وخلال الجولة تم إخطار المحطات ومنحها المدة القانونية لتوفير الاشتراطات والإجراءات .

وأكد مدير الدفاع المدني في المحافظة العقيد مهندس سامي حمدان، أن الاهتمام الذاتي من قبل مالكي هذه المحطات يساند الدفاع المدني في تأمين هذه الأماكن لتجنب المخاطر الذي قد تحدث فيها، داعيا الجميع الى توفير الإجراءات المطلوبة منهم حفاظاً على حماية الممتلكات وسلامة المواطنين .

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