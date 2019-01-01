اشتية يلتقي أعضاء مجلس إدارة جمعية البنوك ويطلع على التحديات التي تواجه القطاع المصرفي

رام الله / سما /

استقبل رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الأحد، في مكتبه بمدينة رام الله، أعضاء مجلس إدارة جمعية البنوك الفلسطينية، برئاسة رئيس المجلس ماهر المصري.

واطلع رئيس الوزراء من مجلس الإدارة على الوضع المصرفي في فلسطين، وأهم التحديات التي تواجه عمل البنوك لا سيما في ظل الازمة المالية المفروضة جراء سياسات الاحتلال.

وبحث اشتية مع مجلس إدارة البنوك سبل تعزيز الشراكة والتعاون للحد والتخفيف من الأعباء التي تواجه القطاع المصرفي، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع انهيار هذا القطاع في أي حال من الأحوال.

واطلع رئيس الوزراء أعضاء المجلس على خطط الحكومة واجراءاتها للخروج من الازمة المالية، التي بدأت بالإعلان عن حالة التقشف وتخفيض المصاريف التشغيلية في المؤسسات الحكومية.

وهنأ اشتية جمعية البنوك بنجاح انتخاباتهم التي جرت مؤخرا لاختيار مجلس الإدارة الجديد، متمنيا لهم التوفيق في مهامهم.