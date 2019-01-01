عشراوي تطلع وفداً من من فلسطينيي المنافي على آخر التطورات في المنطقة

رام الله / سما /

أطلعت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي اليوم الأحد، في مقر المنظمة في رام الله، وفدا من مؤسسة "إعرف تراثك"، والتي تضم قيادات شابة من فلسطينيي المنافي واللجوء، آخر التطورات السياسية والإقليمية والدولية.

وقدمت عشراوي للوفد، الذي يزور فلسطين للتعرف على وطنه الأم وثقافته وواقع شعبه ونضاله المستمر بهدف تحويل هذه القيادات لناشطين ومدافعين عن قضية الشعب الفلسطيني، شرحا وافيا عن الانتهاكات الاسرائيلية لحقوق الشعب الفلسطيني والقانون الدولي، بما فيها الممارسات العنصرية وغير القانونية لدولة الاحتلال، وخصوصاً في القدس المحتلة.

وركزت على أهمية دور منظمة التحرير الفلسطينية، باعتبارها البيت المعنوي والتمثيلي لكل الفلسطينيين في كل أماكن تواجدهم وضرورة مشاركة الشباب الفلسطيني لاستنهاض المنظمة وتعزيز الصوت الفلسطيني وقدرته على التأثير حول العالم، بالإضافة إلى تعزيز صمود الشعب الفلسطيني والعمل على إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة، واصفة الانقسام المستمر بالخطر الاستراتيجي على القضية الفلسطينية.

وقالت عشراوي: "شعبنا سينتصر على الغطرسة والظلم بإرادته وإصراره على الحرية ورفضه للظلم وبدعمكم وعملكم حول العالم. أنتم جزء من هذا الشعب وتحملون أمانة إيصال صوته والدفاع عن حقوقه أينما كنتم وأنتم أهل لهذه الأمانة".

وأكدت أهمية دور القيادات الشابة في فلسطين وأماكن المنافي واللجوء، باعتبارهم جزءاً أصيلاً من الشعب الفلسطيني ومؤسساته ونظامه السياسي. وشددت عشراوي على دور الشباب الفلسطيني أينما كان في إبقاء القضية الفلسطينية على الأجندة الدولية وحماية حقوق الشعب الفلسطيني في الاستقلال وتقرير المصير والعودة، مؤكدة أن الشعب الفلسطيني يفخر بإنجازات أبنائه وبناته حول العالم في كل المجالات ويعتبر كل قصة نجاح فلسطينية نجاحاً له وتأكيداً على رسالته الإنسانية السامية.