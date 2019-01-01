التربية تعقد امتحان الاجتياز لبرامج تعليم الكبار

رام الله / سما /

عقدت وزارة التربية والتعليم، اليوم الأحد، امتحان الاجتياز لبرامج تعليم الكبار في فلسطين لعام 2019 (برنامجي محو الأمية والتعليم الموازي)، الذي يعقد ســنوياً.

ويتقدم للامتحان الذي يعقد على مدار خمسة أيام؛ 1059 دارس ودارسة من المحافظات الشمالية والجنوبية، موزعين على النحو الآتي: امتحان التعليم الموازي من المحافظات الشمالية (180) دارساً ودارسة، ومن المحافظات الجنوبية (214)، في حين يتقدم لامتحان محو الأمية من المحافظات الشمالية (346) دارساً ودارسة، ومن المحافظات الجنوبية (319).

وأشارت الوزارة في بيان لها؛ إلى أن عقد هذا الامتحان يأتي تأكيداً على اهتمامها بتعزيز برامج تعليم الكبار وتلبية احتياجات الدارسين، ورفدهم بالمعارف والمهارات الحياتية والمهنية، وتوفير الفرص لهم للالتحاق بالتعليم الأكاديمي، لمن حالت ظروفهم دون استكمال تعليمهم أو تسربوا من مدارسهم.

وأكدت أن الاهتمام ينصب على تعزيز نهج التعلم مدى الحياة والذي توليه الوزارة اهتماماً خاصاً؛ لضمان الحق في التعليم للجميع تماشياً مع الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة 2030.

وقام وفد من الوزارة بجولة تفقدية، لقاعات الامتحان في قاعة مركز مدرسة ذكور رام الله الثانوية، ضم مدير عام التعليم العام ربيحة عليان، ومدير عام الامتحانات والقياس والتقويم محمد عواد، ومدير تربية رام الله والبيرة باسم عريقات، وعدداً من موظفي الوزارة والمديرية.