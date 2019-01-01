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المالكي يتسلم أوراق اعتماد ممثل كرواتيا غير المقيم والمعتمد لدى دولة فلسطين

الأحد 14 يوليو 2019 05:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
المالكي يتسلم أوراق اعتماد ممثل كرواتيا غير المقيم والمعتمد لدى دولة فلسطين


رام الله / سما /

 تسلم وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، اليوم الأحد، أوراق اعتماد ممثل جمهورية كرواتيا غير المقيم والمعتمد لدى دولة فلسطين السفير توميسلاف بوسنجاك، في مقر الوزارة برام الله.

وأكد المالكي أهمية تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والبناء على تم ما الاتفاق عليه في المشاورات السياسية بين البلدين التي جرت العام الماضي في العاصمة زغرب، مشيراً الى أهمية أن  تلعب كرواتيا دوراً فاعلا في الاتحاد الاوروبي لتطبيق قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية.

وعبر عن سعادته بعقد الجولة الثانية من المشاورات السياسية بين البلدين خلال الشهر الجاري وما سيتمخض عنها من قرارات تهدف الى تطوير العلاقات الثنائية.

وتمنى المالكي للسفير بوسنجاك النجاح في مهامه الجديدة لدى دولة فلسطين، مشيراً الى أن وزارة الخارجية والمغتربين بكافة قطاعاتها على استعداد كامل للتعاون، من أجل تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين.

بدوره، عبر بوسنجاك عن سعادته بالمهام الجديدة الموكلة اليه، مؤكداً أنه سيعمل بكل طاقاته لتعزيز  وتطوير العلاقات بين البلدين وتوسيعها لتشمل مجلات اخرى.

وأكد ممثل كرواتيا موقف بلاده المنسجم مع موقف الاتحاد الاوروبي تجاه القضية الفلسطينية وتطبيق مبدأ حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية التي أقرتها الأمم المتحدة واقامة دولة فلسطينية على حدود 1967

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