الجيش الإسرائيلي يخلي معسكراته في ريشون لتسيون

القدس المحتلة / سما /

بدأ الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد في إخلاء معسكراته في منطقة تسرفين في ريشون لتسيون لصالح بناء مجمع سكني وتجاري ضخم.

وذكرت القناة العبرية السابعة أن مديرية التخطيط والبناء التابعة للجيش مع شعبة العمليات واللوجستيات وقسم الهندسة والتشييد بالوزارة شاركوا في المشروع الوطني لإخلاء معسكرات الجيش في تسرفين، حيث تقدر المساحة المخلاة بأكثر من 1200 دونم ومئات الأمتار لصالح بناء آلاف الوحدات السكنية والمناطق التجارية.

وقال رئيس قسم التسويق والإخلاء في شعبة آمون أفي زاروي، إن قاعدة تسرفين أقيمت على حوالي 3200 دونم وهي أكبر معسكر أخلته وزارة الجيش منذ إقامة إسرائيل.