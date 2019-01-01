هآرتس: تطبيق سري إسرائيلي للسيطرة على الضفة الغربية

القدس المحتلة / سما /

كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الأحد، أن الأجهزة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية بدأت تستخدم تطبيق سري للسماح للجيش بالسيطرة على الضفة الغربية.

ويسمح التطبيق المسمى "انيفيجين" بتشخيص وجوه الفلسطينيين بواسطة شبكة من الكاميرات تم نشرها على طرق الضفة الغربية. مشيرةً إلى أن هذا التطبيق لم يسبق له مثيل في محاولة للجيش للسيطرة على الوضع بالضفة الغربية.

ووضع هذا التطبيق في كاميرات نشرتها ذات الشركة على المعابر والحواجز الرئيسية التي يتنقل عبرها العمال الفلسطينيين من الضفة إلى المدن الإسرائيلية.

ووفقا للصحيفة، فإن التطبيق لا يعمل فقط على تشخيص الوجه بالكاميرا، بل يقوم بتشخيص سريع لبطاقات الائتمان والتصاريح ليغطي بسرعة عملية تنقل العمال والمارة.

وقال ناطق باسم الجيش الإسرائيلي إن هذا التطبيق يستخدم لتبسيط عمليات التفتيش عند الحواجز وتسهيل حركة المارة.