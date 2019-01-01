وزير الاقتصاد والسفير الكرواتي يبحثان التعاون الاقتصادي

رام الله / سما /

بحث وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، مع السفير الكرواتي لدى فلسطين توميسلاف بوشناك، اليوم الأحد، آفاق تطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، بما يعود بالنفع على اقتصاد البلدين.

ووضع العسيلي الضيف في صورة الوضع الاقتصاد الراهن، والتحديات التي تواجه عملية التنمية في فلسطين في مقدمتها سياسات وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي التي تكبل الاقتصاد الوطني وتحول دون إحداث تنمية اقتصادية حقيقة، خاصة أن الاحتلال يحرم الفلسطينيين من الوصول إلى المناطق المسماة (ج)، والتي تشكل حوالي 61% من اراضي الضفة الغربية، إضافة للمعيقات التي تفرض على حرية تنقل الافراد والبضائع.

بدوره، أطلع السفير الكرواتي، العسيلي على الوضع الاقتصادي في كرواتيا، مبديا استعداده للتشاور مع حكومة بلاده، من اجل تطوير مذكرات تفاهم بين البلدين.