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وزارة التربية والتعليم تكرم الطلبة الفائزين بمسابقة سالم أبو خيزران للبحث العلمي

الأحد 14 يوليو 2019 04:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزارة التربية والتعليم تكرم الطلبة الفائزين بمسابقة سالم أبو خيزران للبحث العلمي


رام الله / سما /

 كرمت وزارة التربية والتعليم، اليوم الأحد، الطلبة الفائزين بمسابقة سالم أبو خيزران للبحث العلمي، التي أقيمت على مستوى مدارس الضفة، وذلك خلال حفل أقيم بمدينة طوباس.

وتم التكريم بحضور نائب محافظ طوباس أحمد الأسعد، ووكيل وزارة التربية والتعليم بصري صالح، ومدير التربية والتعليم في طوباس سائد قبها.

وفي كلمته، شكر نائب محافظ طوباس أحمد الأسعد كافة القائمين على هذه الجائزة، معتبرا إياها ذات دور رائد وفاعل في تكريم المبدعين من الطلبة في مجال العلم والبحث العلمي.

واكد أن مثل هذه المبادرات تساهم في خلق جيل جديد مبدع قادر على تخطي الأزمات التي يمر بها الشعب الفلسطيني.

وفي ختام الحفل تم تكريم الطلبة الفائزين بالمسابقة، فحصل طلبة مدرسة الطيرة- بيت عور الفوقا المختلطة من مديرية رام الله والبيرة على المركز الأول، وهم: نبيل محمد، وشيماء موسى، ونغم سمارة، وعلا سمارة، ومادلين زهران.

 كما حصل طلبة ثلاث مدارس على المركز الثاني وهم: اسحق أبو صالح من مدرسة صوريف الثانوية للبنين بمديرية شمال الخليل، والطالبات نهار الأشقر وتالا أمير من مدرسة فرخة الأساسية بمديرية سلفيت، والطالبة دانيا دراغمة من مدرسة طوباس الثانوية.

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