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حقيقة تحديد موعد نتائج الثانوية العامة 2019 في فلسطين

الأحد 14 يوليو 2019 03:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
حقيقة تحديد موعد نتائج الثانوية العامة 2019 في فلسطين


غزة / سما/

قال المدير العام للقياس والتقويم والامتحانات في وزارة التربية والتعليم العالي، الدكتور محمد عواد أن الوزارة لم تحدد الموعد النهائي لإعلان نتائج الثانوية العامة (الإنجاز) للعام الدراسي 2019 .

وأوضح المدير العام خلال تصريحات صحفية أن اللجنة ستجتمع خلال اليومين القادمين، من أجل تحديد موعد إعلان نتائج الثانوية العامة، والتعميم لكافة الطلاب وأولياء الأمور.

ونفى مدير عام القياس والتقويم والامتحانات محمد عواد بشكل نهائي تحديد موعد اعلان نتائج الثانوية العامة، مؤكدةً بأن النتائج لن تعلن غدًا الاثنين أو بعد غدًا، والذي قد تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي هو خالي من صحة.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة التربية والتعليم، عن انتهاء التصحيح بشكل نهائي لجميع اختبارات الثانوية العامة الانجاز 2019 في فلسطين وكامل محافظاتها.

يذكر أن امتحانات الثانوية العامة في فلسطين (الانجاز) انطلقت مع بداية شهر يونيو واستمرت حتى 26 يونيو 2019 ، حيث بلغ عدد الطلبة في كامل محافظات الضفة في الفروع كلها هو 44486 طالباً وطالبة، وفي غزة 31360، في حين بلغ عدد الطلبة المتقدمين للامتحان خارج الوطن والشتات284 .

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