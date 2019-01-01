الجهاد: المستشفى وإدخال عمال للعمل في "إسرائيل" بنود طور التنفيذ

غزة / سما/

قال الشيخ نافذ عزام عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي اليوم الأحد، أن ملف التهدئة مع الاحتلال حساس ومهم، والمواجهة مع الاحتلال تتطلب قوة وعزيمة وإصرار على رفع الحصار على شعبنا، مشدداً على أن الجهود المصرية حاضرة وبقوة رغم التلكؤ "الإسرائيلي" في بعض التفاهمات.

وبين الشيخ عزام خلال تصريحات لإذاعة القدس المحلية، أن هناك العديد من البنود التي تحققت ، فهناك انجاز في مستشفى شمال قطاع غزة، حيث من المقرر البدء بتنفيذه خلال أيام ، إضافة إلى بحث موضوع خط الكهرباء 161.

وأشار عزام إلى انه تم الاتفاق على إدخال الآلاف من العمال للعمل داخل "إسرائيل" ، قائلاً "هذه الخطوة تأتي علينا ونحن مضطرين للتخفيف على المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة".

وبشأن التلكؤ في بعض الملفات من الجانب "الإسرائيلي " أضاف:"إن هناك ضغط من الجانب المصري لتنفيذ التفاهمات ونحن نراقب من طرفنا وعلى الجانب "الإسرائيلي" الالتزام بالتفاهمات".

وعن ملف المصالحة قال عزام "لا نريد ان نقول أنها جهود الساعة الأخيرة لأن جهود المصالحة في غاية الأهمية ولا بد من الاستمرار في المحاولة وخاصة في ظل التعقيدات التي تمر بها المنطقة وأبرزها صفقة القرن التي تحتم علينا أن نعيد النظر في حساباتنا.

وعبر عن أمله أن يتم الخروج من الحالة المؤسفة وخاصة أن هناك بعض الأفكار الجديدة ولابد من توجيه الشكر للإخوة المصريين الذين يحاولون تحقيق اختراق جديد في ملف المصالحة .

وُشار إلى أن الوفد الأمني المصري يواصل جهوده المكوكية بين رام الله وغزة لإحداث اختراق في ملف المصالحة الفلسطينية .