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الرئيس يقلد الشاعر مروان مخول وسام الثقافة والعلوم والفنون

الأحد 14 يوليو 2019 03:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يقلد الشاعر مروان مخول وسام الثقافة والعلوم والفنون


رام الله / سما /

قلد الرئيس محمود عباس، الشاعر مروان مخول، وسام الثقافة والعلوم والفنون "مستوى الابداع".

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس، ظهر اليوم الاحد، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، للشاعر مروان مخول، بحضور عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية زياد أبو عمرو، ووزير الثقافة عاطف أبو سيف، ومستشار الرئيس الدبلوماسي مجدي الخالدي، ورئيس ديوان الرئاسة انتصار أبو عمارة.

ومنح الرئيس، الشاعر مروان مخول، وسام الثقافة والعلوم والفنون، تقديرا لإبداعاته الشعرية، وإسهاماته الأدبية التي أثرت المشهد الفلسطيني، وشكلت إضافة نوعية للشعر الوطني.

بدوره، أعرب الشاعر مخول، عن فخره وتقديره بهذا التكريم من قبل الرئيس، والذي يعبر عن دعمه واهتمامه الكبير بالشعر والشعراء باعتبارهم حاملي رسالة وهوية شعبهم الادبية والثقافية.

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