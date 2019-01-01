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يوفنتوس يجهز للتضحية بمهاجمه الواعد من أجل إيكاردي

الأحد 14 يوليو 2019 02:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
يوفنتوس يجهز للتضحية بمهاجمه الواعد من أجل إيكاردي


وكالات / سما /

أفادت تقارير صحفية إيطالية أن نادي يوفنتوس يستعد للتضحية بمهاجمه الشاب مويس كين من أجل التعاقد مع مهاجم إنتر ميلان ماورو إيكاردي.

وكان إنتر ميلان قد أعلن مغادرة إيكاردي للمعسكر التحضيري بالتراضي، وعدم سفره مع الفريق إلى آسيا لخوض الجولة التحضيرية. وجاء هذا كتأكيد للتصريحات الأخيرة للمدير العام للنادي بيبي ماروتا والذي اعترف فيها أن المهاجم الأرجنتيني ليس ضمن خطط الفريق للموسم المقبل.

على الرغم من اهتمام أتلتيكو مدريد، ونابولي، وروما ، إلا أن الأرجنتيني يميل للانتقال إلى يوفنتوس. وتقدر قيمة إيكاردي بـ 60 مليون يورو، وهذا يمثل بالفعل نصف قيمته قبل عام واحد فقط.

وحسب موقع (اف سي إنتر نيوز) يوفنتوس يخطط إلى عرض مهاجمه الشاب مويس كين على إنتر في صفقة تبادلية للتعاقد مع ماورو إيكاردي.

هذا له أسباب متعددة، حيث ينتهي عقد كين في يونيو 2020. وإذا استمر جونزالو هيجواين في رفض جميع الوجهات، فقد يُجبر كين على الخروج بدلاً من ذلك لإفساح المجال أمام إيكاردي.

بالإضافة إلى ذلك ، يعد مدير الرياضة السابق في يوفنتوس بيب ماروتا من كبار المعجبين بكين وسوف يستمتع بفرصة لقائه في سان سيرو.

وسيعرض يوفنتوس كين على إنتر بالإضافة إلى مبلغ على الأرجح في حدود 20 مليون يورو.

#يوفنتوس #إيكاردي

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