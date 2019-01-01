التفاح يفوز بلقب دوري الدرجة الأولى ويصعد لمصاف الدرجة الاولى

غزة / سما /

صعد فريق كرة الطاولة بنادي التفاح إلى مصاف دوري الدرجة الأولى بفوزه على منافسه الرضوان بنتيجة 3-2 على طاولات نادي المجمع الإسلامي، وذلك في منافسات المربع الذهبي لدوري الدرجة الثانية، بحضور فوزي برهوم القيادي في حركة حماس، وحشد كبير من الشخصيات الرياضية والاعتبارية.

وكانت أندية التفاح، والدرج، والرضوان، والقادسية وصلت للمربع الذهبي، وصعد التفاح للنهائي بفوزه على القادسية، فيما صعد الرضوان على حساب الدرج.

وفي اللقاء الختامي، قدم لاعبو الفريق أداءً مميزاً، وهم: رمزي سلمان، ورجاء شابط، ومحمود مشتهى، ومحمد الزهارنه، بقيادة المدرب محمد بستان.

يذكر أن التفاح بذلك فاز بلقب الدوري، وصعد الرضوان ثانياً معه.