الشرطة تكشف ملابسات جريمة تشهير عبر تطبيق الانستغرام في الخليل

الخليل / سما /

كشفت الشرطة اليوم ملابسات جريمة تشهير طالت احدى السيدات عبر تطبيق الانستغرام في الخليـل .

وذكـرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة " بأنه وبناء على شكوى تقدمت بها احدى السيدات مفادها تعرضها للتشهير ونشر صورها ومعلومات واخبار كاذبة عنها على تطبيق الانستغرام من قبل مجهول , على الفور باشرت الشرطة إجراءات البحث والتحري الالكتروني لكشف ملابسات الجريمة ومعرفة الفاعل " .

وأضافت بانه وبعد الانتهاء من جمع المعلومات والأدلة الالكترونية المتعلقة بالجريمة , تمكنت وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية من تحديد هوية المشتبه به والقاء القبض عليه , حيث تبين ان الغرض من عملية التشهير هو النيل من سمعة المشتكية .

واكـدت تـوقيف المشتبه به مـدة 24 ساعة واحالته للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه حسب الأصول .