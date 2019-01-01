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الشرطة تكشف ملابسات جريمة تشهير عبر تطبيق الانستغرام في الخليل

الأحد 14 يوليو 2019 02:06 م / بتوقيت القدس +2GMT


الخليل / سما /

كشفت الشرطة اليوم ملابسات جريمة تشهير طالت احدى السيدات عبر تطبيق الانستغرام في الخليـل . 

  وذكـرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة " بأنه وبناء على شكوى تقدمت بها احدى السيدات مفادها تعرضها للتشهير ونشر صورها ومعلومات واخبار كاذبة عنها على تطبيق الانستغرام من قبل مجهول , على الفور باشرت الشرطة إجراءات البحث والتحري الالكتروني لكشف ملابسات الجريمة ومعرفة الفاعل    " .

وأضافت بانه وبعد الانتهاء من جمع المعلومات والأدلة الالكترونية المتعلقة بالجريمة , تمكنت وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية من تحديد هوية المشتبه به والقاء القبض عليه , حيث تبين ان الغرض من عملية التشهير هو النيل من سمعة المشتكية .

واكـدت  تـوقيف المشتبه به مـدة 24 ساعة واحالته للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه حسب الأصول .

#الشرطة

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