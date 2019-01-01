وزير الحكم المحلي يفتتح مشاريع تطويرية في محافظة سلفيت

سلفيت / سما /

افتتح وزير الحكم المحلي مجدي الصالح، اليوم الاحد، عددا من المشاريع التنموية التطويرية في محافظة سلفيت.

ووضع الوزير حجر الاساس لمشروع محطة توريد وتركيب نظام توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية في فرخة، لصالح مجلس الخدمات المشترك لإدارة النفايات الصلبة والصرف الصحي لمحافظة سلفيت، الذي سيخدم 3 هيئات محلية هي: ياسوف، وسكاكا، وفرخة، بتمويل من صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية ضمن برنامج تحسين خدمات الحكم المحلي (LGSIP)، بقيمة 326 ألف دولار.

كما تم افتتاح مشروع طرق داخلية في بلدة قيرة بتمويل من الوزارة، ومشروع إعادة تأهيل وتعبيد شارع جمال عبد الناصر في سلفيت بطول (760) متر وبعرض 14 مترا، بتمويل من صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية، وافتتاح مشروع صيانة مبنى متعدد الأغراض "قصر أبو حجلة" في ديراستيا، ضمن برنامج إعادة إحياء المراكز التاريخية في هيئات الحكم المحلي وبتمويل من الحكومة البلجيكية، وتنفيذ صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية.

جاء ذلك خلال زيارة ميدانية للمحافظة، رافقه خلالها مدير عام صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية توفيق البديري، ومدير عام المشاريع عمر شرقية، ومدير عام حكم محلي سلفيت رائد مقبل، وطواقم الوزارة والصندوق.

وأكد الصالح ان افتتاح هذه المشاريع الحيوية والمتنوعة والتي تشمل مجالات احياء التراث والتأكيد على الهوية الفلسطينية، بالإضافة إلى استغلال مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة في توليد طاقة كهربائية، إلى جانب تأهيل وتعبيد طرق داخلية تسهم في التسهيل على المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة إليهم.

وبين أن الزيارات الميدانية للهيئات المحلية على امتداد محافظات الوطن تهدف لتلمس احتياجات المواطنين والعمل على تلبيتها ضمن الإمكانات المتاحة، بالرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي نمر بها جراء استمرار الاحتلال بقرصنة أموال المقاصة.