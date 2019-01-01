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وزير النقل: وقف العمل "بشهادة البريك" وإلغاء حلف اليمين في حال فقدان الرخصة

الأحد 14 يوليو 2019 02:01 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

أعلن وزير النقل والمواصلات عاصم سالم، اليوم الأحد، وقف العمل "بشهادة البريك"، وإلغاء متطلب حلف اليمين في حال فقدان الرخصة الشخصية أو رخصة المركبة، والاكتفاء بحضور صاحب العلاقة الى إحدى مديريات النقل والمواصلات مصطحبا معه إثبات شخصية.

وأوضح سالم، في بيان صحفي صدر عن الوزارة، أن "شهادة البريك" كان معمولا بها في السابق، وأصبحت تشكل عبئاً على كاهل المواطن، بسبب قيام العديد من أصحاب ورش صيانة المركبات بطباعة وبيع هذه الشهادة للمواطن دون وجه حق، ودون وجود حاجة حقيقية لها بإجراءات ترخيص المركبات، نظرا لقيام مراكز الفحص (الديناموميتر) بفحص سلامة المركبة بشكل كامل، ومن ضمنها سلامة المكابح، والذي يعد شرطا رئيسيا لاستكمال ترخيص المركبة.

وحسب البيان، قامت الوزارة بربط كل ما يتعلق بعمل سلطة الترخيص إلكترونيا من خلال الحاسوب المركزي مع مديريات النقل والمواصلات ومراكز الديناموميتر، وتوفر شهادة الاصلاح التي تمنح مجانا بشكل الكتروني.

كما أشار إلى أن هذه الاجراءات جاءت انسجاما مع سياسة التجديد والتطوير التي يتم العمل بها للتخفيف من الإجراءات الروتينية على المواطن، والرقي بجودة الخدمة المقدمة بما لا يتعارض مع الأنظمة والقوانين المعمول بها.

#وزير النقل والمواصلات

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