وزارة الأوقاف تحدد تسعيرة الحج لهذا العام لحجاج قطاع غزة

غزة / سما /

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية أن تسعيرة الحج لهذا العام 1440هـ / 2019م، لحجاج بيت الله الحرام في (المحافظات الجنوبية) تبلغ (2790 ) دينار أردني.

ودعت الوزارة جميع الحجاج المقبولين للحج هذا العام والمسددين للدفعة الأولى إلى ضرورة استكمال باقي الرسوم والبالغة (1290) دينار أردني عبر فروع البنك الإسلامي الفلسطيني ابتداءً من صباح يوم غدٍ الاثنين الموافق 15/7/2019م, وحتى نهاية عمل يوم الأربعاء الموافق 17/7/2019م, مؤكدةً أنه لن يتم قبول أية إيداعات بعد هذا التاريخ.

وطالبت الأوقاف الحجاج بدفع الرسوم مباشرة إلى البنك دون وساطة الشركات، وتسليم قسيمة الإيداع للشركة المسجل لديها، لافتا إلى أنها غير مسئولة عن أي رسوم تدفع عن طريق الشركات.

وأكدت اللجنة أن وزارة الأوقاف والشئون الدينية بناءً على تعليمات ومتابعة من دولة رئيس الوزراء وزير الاوقاف الدكتور محمد اشتيه سعت هذا العام على تطوير كافة الخدمات المقدمة للحجاج من خلال توفير سكن وخدمات مميزة ، وهي عبارة عن فنادق حديثة ومواقع مميزة ، كما استطاعت توفير حافلات حديثة لنقل الحجاج من أماكن سكنهم إلى الحرم لأداء الصلوات، وتوفير مكان لموقف حافلات الصلوات، كما وفرت حافلات حديثة لنقل الحجاج إلى المشاعر المقدسة.

وقدمت الوزارة شكرها للمملكة العربية السعودية ملكاً وحكومة وشعب على ما تقدمه من خدمات لضيوف الرحمن بصفة عامة وحجاج فلسطين بصفة خاصة ، وتذليلها لكافة الصعوبات والمعيقات التي تواجه حجاج فلسطين.

كما شكرت الإخوة في جمهورية مصر العربية على استعدادهم لاستقبال سفر حجاج المحافظات الجنوبية من خلال معبر رفحإلى مطار القاهرة الدولي ومنها إلى المملكة العربية السعودية .

تسعيرة رسوم حج موسم 1440هـ /2019م

م البيان المبلغ بالدينار

1 سكن مكة المكرمة 590

2 سكن المدينة المنورة 275

3 اجور النقل الجوي (تذكرة الطيران ) 623

4 النقل البري من معبر رفح الى المطار والعودة 427

5 عوائد مؤسسة الطوافة 120

6 اجور النقل الداخلي(مطار جدة- مكة- المشاعر-مكة- المدينة) 170

7 نقل الصلوات (من السكن الى الحرم و العودة) 40

8 معالجة الردين ( حافلات اضافية لتصعيد الحجاج الى المشاعر في فوج واحد 150

9 اجور النقل من اماكن السكن الى المعبر شاملة شيك المعبر 20

10 الخدمات الاضافية ( تحسين الخدمات في منى و عرفات) 175

11 اتعاب وخدمات شركات الحج 80

12 اتعاب و خدمات الوزارة 80

13 بدل الاعاشة 10

14 ملابس احرام وفرشات منى و عرفات 10

15 خدمات طارئة 20

المبالغ بالدينار الاردني 2790